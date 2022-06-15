فعاليات متنوعة فى فرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وعقد قسم الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة جلسة تعديل سلوك بعنوان "التفكير الإيجابي" أدارتها مروة محمود، وبدأت الجلسة بتعريف معنى التفكير الإيجابي وتوضيح أهمية التشجيع وكيفية انعكاسه بالإيجاب على سلوك الفرد وتطبيق ذلك بتمارين عملية للأطفال، وذلك بتشجيعهم على الرسم حتى وهم معصوبو الأعين وكانت الرسومات رائعة، وذلك لتوضيح أهمية التفكير الإيجابي، بالإضافة إلى عرض لمواهب الأطفال إدارة هند عبدالتواب وعبير ناجي وذلك لاكتشاف الموهوبين من رواد المكتبة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استمرار ورشة الحكى عن قصص الأنبياء بعنوان "أنبياء قبل الأربعين سيدنا زكريا ويحيى عليهما السلام" بقلم عبدالسلام بدوي، نفذتها رضا محمد، كما نفذت مكتبة الطفل بالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الفيوم عمل ورشة لتعليم مبادئ الرسم وتم رسم أشخاص ورسومات أخرى مختلفة نفذها أحمد مهني ونجوى أحمد.

فيما نفذ نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية نفذتها سيدة محمد، تم تنفيذ بعض الإكسسوارات مثل السلاسل والانسيال والأساور بطريقة سهلة ومبسطة، إلى جانب ورشة من الخرز نفذها سامح بركة، وتم عمل وحدات من الخرز لعمل مفرش بطريقة سهلة ومبسطة، بينما استأنفت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة تعليم الرسم للمدرب أحمد عبدالمعز، مدرس التربية الفنية، وذلك لتعليم أساسيات الرسم للأطفال.