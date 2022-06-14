«مصيف راس الحكمة» أيقونة معمارية تنضم لمشروعات الساحل الشمالي

◄ «إم سكويرد» تحصل على القرار الوزاري للمشروع وتستعد لتدشين الأعمال الإنشائية

في خطوة تمثل إضافة مهمة لمشروعات الساحل الشمالي، أعلنت شركة "إم سكويرد" للتطوير العقاري الحصول علي القرار الوزاري لمشروعها السياحي الأول "مصيف رأس الحكمة" الذى أصدره المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة على المخطط العام للمشروع بمراحله المختلفة والموافقة علي التصميمات الهندسية المقدمة من جانب الشركة.

وقال المهندس كريم ملش، رئيس مجلس الإدارة، أن "مصيف راس الحكمة" يأتي إتساقاً مع استراتيجية الشركة التوسعية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات مبتكرة ومستدامة،لاسيما في مدينة "رأس الحكمة" أحدث مدن الجيل الرابع، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى مجتمع تنموي يعمل على مدار العام وليس شهور الصيف فقط.

وأشار ملش، أن الشركة بدأت بعض أعمال التسوية للأرض وانه مع صدور القرار الوزاري، ستشرع في إجراءات الحصول علي التراخيص المطلوبة لبدء الانشاءات في أسرع وقت ممكن، لافتا إن " مصيف رأس الحكمة " سيتم تنفيذها علي مرحلتين.

تعد شركة إم سكويرد للتطوير العقاري إحدى شركات انترو جروب «Intro Group» وهى واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية فى مصر، والتي تأسست عام 1980، وتضم «Intro Group» مجموعة من الشركات تعمل فى أنشطة مختلفة منها البترول، والصناعات الآلية، والاستثمارات المالية، والتطوير الزراعي والغذائي، ويعمل بها نحو 5500 موظف.

وتهدف الشركة منذ تأسيسها إلى تقديم مفهوم جديد في السوق العقارية، واطلاق مشروعات تعتمد معايير التنمية المستدامة والعمارة الخضراء في مراحلها المختلفة، بما فيها انظمة الطاقة الشمسية والري الذكي، وايضا الاستفادة من التطورات المتلاحقة في اعمال الرقمنة والتطبيقات الذكية في إدارة وتشغيل المشروعات.

وأثنى المهندس كريم ملش، بالجهود التي تبذلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تسهيل اجراءات استصدار الموافقات والتراخيص تيسيرا على المستثمرين، مؤكدا أن انتقال ولاية اراضي الساحل الشمالي الغربي من المحليات الي" المجتمعات العمرانية "خطوة مهمة في سبيل الاسراع باعمال التنمية والتطوير في المنطقة، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وتطور الشركة مشروع "مصيف راس الحكمة" علي مساحة 112 فدان، في منطقة" فوكة" المطلة على خليج رأس الحكمة الذي يتمتع باروع الشواطئ وأكثرها سحرا علي مستوى العالم.

وأكد المهندس كريم ملش رئيس مجلس إدارة "إم سكويرد "، أن الشركة حرصت علي الاستعانة بكبري المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة الدولية لوضع تصميم هندسي مبتكر، يعتمد علي "المصاطب" بارتفاعات متدرجة، مما يتيح لأكبر عدد من الوحدات رؤية مباشرة للبحر، وفي قلب المشروع يتواجد " لاجون" وهي بحيرة صناعية من مياه البحر متجددة علي مساحة 18 فدان، لتتمكن باقي الوحدات الاستمتاع بمياه البحر الصافية والمناظر الخلابة.

وأشار المهندس كريم ملش، أن التصميمات راعت امتزاجا بين المباني السكنية والمسطحات الخضراء لتضفي مزيدا من الرقي والمتعة لمكونات المشروع، فوفقا للقرار الوزاري الصادر برقم 438 بتاريخ 26 مايو 2022، لن تزيد المساحة البنائية عن 20%، والمساحة المتبقية للخدمات ومراكز للتسوق وحمامات سباحة ومطاعم لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير تجربة معيشية فريدة، مؤكدا أن "مصيف راس الحكمة" بتصميماته المتفردة سيصبح ايقونة جديدة واضافة مهمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي.

وتقام المنطقة السكنية علي مساحة 30 فدان، وتضم اكثر من100 فيلا منفصلة و متصلة، و60 عمارة، بوحدات متنوعة المساحات، ويستحوذ المكون الفندقي للمشروع علي 20 فدان بإجمالي 258 شقة فندقية، تحت إدارة احد العلامات الفندقية الشهيرة، فضلًا عن منطقة خدمات متكاملة.