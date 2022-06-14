الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية: إجراءات مشددة لتنفيذ منظومة الخبز الجديدة بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقًا مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود المحافظات ومديريات التموين، فيما يخص سير منظومة الخبز الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات، بما يضمن رفع جودة الخبز، وضبط منظومة الأداء وانتظام عمل المخابز بالمراكز والمدن والقرى والأحياء.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بأهمية دراسة المناطق الأكثر احتياجًا، والتي لا توجد بها مخابز ليتم التركيز عليها، ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق مع مديريات التموين.

ولفت إلى توفير كل الدعم لمديريات التموين فى المحافظات للقيام بدورها الفعال في تنفيذ منظومة الخبز، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابق للمواصفات بجميع المحافظات.

وأشار إلى توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز، والتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوى على أرقام المسئولين في مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات ومساعدة الجهات المسئولة في رصد المخالفات، والتعامل معها بكل حزم.

وأشار إلى أن الدولة تحصل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات بالمحافظات أثمر عن توقيع غرامات على عدد من المخابز المخالفة بالمحافظات بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث تم تحصيل مبلغ 1.6 مليار جنيه منها، وجارٍ تحصيل باقي المبلغ وهو 1.4 مليار جنيه.

ولضمان إنتاج رغيف صحي خالي من التلوث، أكد اللواء محمود شعراوى متابعة الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تذليل أى معوقات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز، خاصة استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر وإعادة الشىء لأصله، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الذي وقعته الوزارة مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية.

وشدد على المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة، والتنسيق مع اللجنة الثلاثية فى كل محافظة، والتي تضم ممثلى الوزارات الثلاث لتجهيز كافة المتطلبات اللازمة ومتابعتها ميدانيًا ضمانًا للالتزام بالتوقيتات المحددة لإدخال الغاز الطبيعي لجميع المخابز في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم استخراج تراخيص الحفر اللازمة لـ4485 مخبزًا في المرحلة العاجلة للبروتوكول، والتشغيل الفعلي لـ3156 مخبزًا تعمل فعليًا بالغاز الطبيعي.

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