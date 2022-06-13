المصريون تحركوا لتغيير الواقع.. السيسى: ما حدث فى 30 يونيو غير مسبوق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو لم يحدث مثلها في التاريخ ولم يتحرك شعب في العالم بالأعداد التي رأيناها لتغيير الواقع في أي مكان.

وأضاف الرئيس السيسي في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات: "أثناء ثورة 30 يونيو صورنا كل ميادين مصر ورأينا أعداد المصريين الذين تواجدوا في الشارع".

وتابع الرئيس السيسي: "30 مليون مصري تحركوا في ثورة 30 يونيو لتغيير الواقع وما حدث في 30 يونيو غير مسبوق".