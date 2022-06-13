رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ينتظر أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهرالشريف انتهاء قطاع المعاهد الأزهر من عملية تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية ويجرى حاليًا مرحلة تجميع النتائج على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الإسبوع الجاري،وأيضًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

وزادت عمليات البحث عبر منصة “جوجل” عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022، مع سيطرة حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور في انتظار إعلان النتيجة بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في منتصف مايو الماضي، وتأخر إعلان النتيجة حتى يتمكن قطاع المعاهد الأزهرية من تدقيق النتيجة ليحصل كل طالب على حقه.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

و يجري قطاع المعاهد حاليًا تجميع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، بعد أن انتهى من عملية تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأتاح الأزهر رابط مخصص لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، باتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول عبر بوابة الأزهر الالكترونية من هنا.

ثانيُا: اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

ثالثُا: اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.

رابعًا: اختيار نتائج الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية 2022

حدد الأزهر الشريف مواعيد امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية للطلاب الذين لم يحصلوا على درجات النجاح في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021- 2022، وأكدت أن امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني ستنطلق بالمعاهد الأزهرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 17 يوليو المقبل، بعد إعلان النتائج كلها وعقب الانتهاء من امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية والتي يجريها طلاب الصف الثالث الثانوي خلال هذه الأيام.

وأنهى الطلاب امتحانات الدور الاول للفصل الدراسي الثاني الأزهري في يوم 7 مايو الماضي، وذلك وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الذي تم اعتماده من قبل الأزهر الأزهر قبل بداية الامتحانات وأعلنت عنه للطلاب وأولياء الأمور.

وانتهت امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني دون تسجيل أى حالات غش، ومع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المشددة مع استمرار انتشار وباء كورونا، وسط تشديد الرقابة على الطلاب لمنع الغش الإلكتروني مع حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحان، لإحكام السيطرة على اللجان.