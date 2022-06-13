رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 والأوراق المطلوبة

يستقبل الأزهر الشريف خلال هذه الأيام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 إلكترونيًا عبر الرابط الذي حددته من قبل لاستقبال أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022،وذلك وفقًا لخطة التحول الرقمي التي تسير عليها الدولة، ومنعًا لتكدس أولياء الأمور بالمدارس والمعاهد، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة حسب الشروط التي حددها الأزهر من قبل.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

ويبحث أولياء أمور الطلاب عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 وخطوات التقديم الذي يستمر تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الذي بدأ في أول يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022، وتعرض “الدستور” في السطور التالية كيفية تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 عبر الرابط الذي خصصه الأزهر الشريف والشروط والأوراق المطلوبة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

فتحت بوابة الأزهر الالكترونية باب تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 حتى 30 يونيو الجاري عبر رابط مخصص للتقديم واتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 من هنا . تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة. تدوين بيانات التلميذ منها الاسم كما هو مدون بالبطاقة والرقم القومي تاريخ الميلاد والجنس والمرحلة التعليمية. تدوين بيانات ولي الأمر منها الرقم القومي للتأكد من بيانات محل السكن. بيانات المعهد المراد الالتحاق به وتحديد اسم المعهد ونوعه والإدارة التعليمية التابع لها . تحميل كل الأوراق المطلوبة للتقديم والمكتوبة في السطور الآتية. الضغط على كلمة حفظ.

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي أزهر 2022

حددت الأزهر الشريف الشروط التي يتم على أساسها قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي وهي أن يتراوح عمر الطالب المتقدم ما بين 9:6 سنوات، ويمكن تجاوز هذا السن بستة أشهر فقط في حالة توافر أماكن متبقية للتقديم، وهذا هو الحد الأدنى لسن القبول بالأزهر الشريف، ويتولى ولي الأمر مسؤولية تسجيل كافة البيانات المطلوبة، على أن يتحرى الدقة في كتابتها منعًا لرفض الطلب.

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ويتولى الأزهر الشريف ترتيب الأطفال المقبولين حسب الأولوية العمرية، ويجب على أولياء الأمور متابعة البوابة الإلكترونية بانتظام، لمعرفة نتيجة التنسيق.

وحدد الأزهر الأوراق المطلوبة للتقديم، منها 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم، صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية، صورة (فاتورة مياه أو كهرباء)، دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.