الإثنين 13 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 والأوراق المطلوبة

طلاب
طلاب
ads

يستقبل الأزهر الشريف خلال هذه الأيام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري  2022 إلكترونيًا عبر الرابط الذي حددته من قبل لاستقبال أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022،وذلك وفقًا لخطة التحول الرقمي التي تسير عليها الدولة، ومنعًا لتكدس أولياء الأمور بالمدارس والمعاهد، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة حسب الشروط التي حددها الأزهر من قبل.

 تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

ويبحث أولياء أمور الطلاب عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 وخطوات التقديم الذي يستمر تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الذي بدأ في أول يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022، وتعرض “الدستور” في السطور التالية كيفية تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 عبر الرابط الذي خصصه الأزهر الشريف والشروط والأوراق المطلوبة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

فتحت بوابة الأزهر الالكترونية  باب تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 حتى 30 يونيو الجاري عبر رابط مخصص للتقديم واتباع الخطوات التالية: 

  1. الدخول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022  من  هنا.
  2. تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة.
  3. تدوين بيانات التلميذ منها الاسم كما هو مدون بالبطاقة والرقم القومي تاريخ الميلاد والجنس والمرحلة التعليمية.
  4. تدوين بيانات ولي الأمر منها الرقم القومي للتأكد من بيانات محل السكن.
  5. بيانات المعهد المراد الالتحاق به وتحديد اسم المعهد ونوعه والإدارة التعليمية التابع لها .
  6. تحميل كل الأوراق المطلوبة للتقديم والمكتوبة في السطور الآتية.
  7. الضغط على كلمة حفظ.
txt

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

txt

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022.. وخطوات التقديم في 1 ابتدائي

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي أزهر 2022

حددت الأزهر الشريف الشروط التي يتم على أساسها قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي وهي أن يتراوح عمر الطالب المتقدم ما بين 9:6 سنوات، ويمكن تجاوز هذا السن بستة أشهر فقط في حالة توافر أماكن متبقية للتقديم، وهذا هو الحد الأدنى لسن القبول بالأزهر الشريف، ويتولى ولي الأمر مسؤولية تسجيل كافة البيانات المطلوبة، على أن يتحرى الدقة في كتابتها منعًا لرفض الطلب.

اقرأ أيضًا: بوابة الأزهر الشريف للحصول على نتائج الطلاب

ويتولى الأزهر الشريف ترتيب الأطفال المقبولين حسب الأولوية العمرية، ويجب على أولياء الأمور متابعة البوابة الإلكترونية بانتظام، لمعرفة نتيجة التنسيق.

وحدد الأزهر الأوراق المطلوبة للتقديم، منها 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم، صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية، صورة (فاتورة مياه أو كهرباء)، دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

«الأزهر» يعلن عن موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية

 

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الصف الاول الابتدائى الازهرى الأزهر الشريف رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرج فودة الذى قُتل مظلومًا

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

جمال-أسعد

التنوير والتدين

لواء.حمدى البطران

ذكريات من يونيو 1967

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المفوضية الأوروبية في رام الله: هل تنهي أزمة تمويل السلطة الفلسطينية؟

تقرير: إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عامًا

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا