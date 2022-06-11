السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

طلاب
طلاب
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يبحث الطلاب الآن عن  نتيجة أولى ثانوي بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم إرسال نتيجة الامتحانات الإلكترونية للمدارس لكي يتم جمعها مع نتيجة الامتحان الورقي، لإعلان نتيجة أولى ثانوي عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك.

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي بالاسم ورقم الجلوس، وكانت  وزارة التربية والتعليم  قد أكدت أن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه الطلاب عبر التاب الذي سلمته الوزارة لكل الطلاب مجانًا يمثل نسبة  70% من الدرجات الفعلية لنتيجة أولى ثانوي.

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وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط للحصول على نتيجة أولى ثانوي ويمكنك الحصول على النتيجة باتباع بعض الخطوات التالية:

رابط نتيجة أولى ثانوي وخطوات الحصول على النتيجة

  1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.
  2. قم  بالضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  3. حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي للعام.
  4. كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على النتيجة.
  5. سجل رقم جلوس الطالب.
  6. قم بالضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.


 

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2022


وانقسم الامتحان الذي أجراه طلاب الصف الأول الثانوي إلى امتحان الكتروني وآخر ورقي، وتولت هيئة تدريس متخصصة في وزارة التربية والتعليم تصحيح الجزء الالكتروني من الامتحان، وبعد تدقيقها تم إرسالها إلى المدارس التي تولت تصحيح الجزء الورقي الذي أجراه الطلاب في جميع المواد داخل المدارس.

وبعد تصحيح الجزء الورقي تقوم المدارس أيضًا بجمع درجات طلاب الصف الأول الثانوي للجزئين الإلكتروني والورقي لتعلن نتيجة أولى ثانوي.

وحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، فإن الطالب يعتبر ناجحًا إذا حصل على 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين، وبعد إعلان النتيجة ستتيح المديريات التعليمية التظلم على نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الطالب تعبر عن مدى استيعاب نواتج التعلم التي تم تغييرها ليعتمد جزء كبير منها على التعليم الإلكتروني، وأي طالب تعرض لمشكلة تقنية أثناء عقد الامتحانات وحرر محضر إثبات حالة سيعتبر ناجحاً، وتعلن النتائج فى شكل درجات وتقديرات وليست اجتياز وعدم اجتياز.

وقالت وزارة التربية والتعليم  أن الطالب يعتبر راسب وسيدخل امتحانات الدور الثاني إذا تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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