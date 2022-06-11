رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

تستمر عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022، بعدما انتهت المدارس من عمليات التصحيح للامتحان الإلكتروني والورقي وبدأت في جمع الدرجات خلال الساعات الماضية.



وحددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم تسليمها نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية لكل المدارس، والتي تمثل 70% من الدرجات الفعلية لطلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 ويمكنك الحصول على النتيجة باتباع بعض الخطوات التالية:

اضغط على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 من هنا

تسجيل البريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة السر، ومسلسل المدرسة.

الضغط على تسجيل الدخول.

تحميل مؤشر الأداء.



نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

وأعلنت العديد من المدارس عبر صفحاتها على منصة الفيس بوك بأن نتيجة الصف الثاني الثانوى 2022 للعام الدراسي الحالي موجودة داخل المدارس لمن يرغب من الطلاب الحصول عليها التوجه إلى المدرسة لمعرفة نتيجته.

وتولت المدارس حصر جمع درجات طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإضافتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لتعلن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالكامل، فيما تولت وزارة التربية والتعليم عن طريق هيئة تدريس متخصصة تصحيح الجزء الالكتروني من الامتحان، وبعد تدقيقها تم إرسالها إلى المدارس.

وعند إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الطالب ناجحًا إذا حصل على 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين، وأي طالب تعرض لمشكلة تقنية أثناء عقد الامتحانات وحرر محضر إثبات حالة سيعتبر ناجحاً، وتعلن النتائج في شكل درجات وتقديرات وليست اجتياز وعدم اجتياز.



وبعد إعلان النتيجة ستتيح المديريات التعليمية التظلم على نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الطالب تعبر عن مدى استيعاب نواتج التعلم التي تم تغييرها ليعتمد جزء كبير منها على التعليم الإلكتروني.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية، يعتبر راسب وسيدخل امتحانات الدور الثاني.