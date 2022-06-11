ارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية خلال الساعات القليلة الماضية مما جعلها متصدرة مواقع البحث في مصر، خاصة ان خلال الأسبوع الماضي ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في الفعل في عدد من المحافظات كان من بينها الشرقية التي ظهرت منذ قليل وسبقهم محافظات "الوادي الجديد، بورسعيد، البحيرة، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، المنوفية، المنيا، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، بني سويف، الدقهلية"، وانتظر الطلاب في المنوفية النتيجة الخاصة بهم لأنها تحدد المرحلة المقبلة إما الالتحاق بالثانوي العام أو التعليم الفني والمهني وكذلك التكنولوجي التطبيقي الذي تتصدر فيه مدرسة العربي التكنولوجية في المنوفية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية

واليوم السبت، 11 يونيو أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية النتيجة لتكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات، والجدير بالذكر أن نحو 83 ألفًا و839 طالبًا وطالبة في محافظة المنوفية قد أدوا الامتحانات داخل 400 لجنة مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلمًا (رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدارس 6 أيام متصلة من الامتحانات التي انتهت الخميس 26 مايو الماضي.

الانتهاء من تصحيح ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في وقتٍ سابق انهت قد شددت على ضرورة مراعاة الدقة في أعمال المراجعة النهائية لكراسات إجابة الطلاب حرصًا على مصلحتهم.

كما أكدت على أهمية مراعاة الدقة في أعمال الرصد قبل إعلان النتيجة والتأكد من تقدير كافة إجابات الطالب قبل الرصد ليحصل كل طالب على تقدير يناسب مستواه التعليمي.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية في المنوفية 2022 :

تسجيل الدخول إلى موقع مديرية تعليم المحافظ عبر هذا الرابـــــــــــط. اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. اختيار نتيجة الثالث الإعدادي من "نتائج الطلاب. "كتابة رقم الجلوس. اختيار كلمة "بحث".

رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية

وفي اطار الخدمات التي تقدمها الدستور لقرائها يمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنوفية من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــــــط الحصري برقم الجلوس.