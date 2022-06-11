رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة لاسيما بعد ظهور النتيجة في العديد من المحافظات على مدار الأسبوع الماضي كان من بينها، المحافظات التالية " المنوفية، المنيا، الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، البحيرة، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، وأسوان"، ومن هنا ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2022 نتيجتهم كونها تحدد المرحلة التعليمية المقبلة إما تعليم ثانوي عام أو فني ومهني .

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية

وفي بداية صباح اليوم، السبت، 11 يونيو، اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية في مبنى المحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.26%.

نتيجة الشهادة الإعدادية: 84.26% نجاح

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 للعام الدراسي الحالي في محافظة الشرقية انطلقت يوم السبت الموافق 21 مايو الماضي، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وقد تقدم من أبناء محافظة الشرقية لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 نحو 136 ألفا و982 طالبا وطالبة، وذلك أمام 769 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بينهم 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، وانتهت بنجاح 84.26% منهم كما أعلن المحافظ.

هنأ محافظ الشرقية أوائل الطلبة والناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، خاصة مع الجهود التي بُذلت لتطوير منظومة التعليم والبنية الأساسية الخاصة بها من قبل مؤسسة حياة كريمة التي ساهمت في افتتاح عدد كبير من المدارس هذا العام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الشرقية

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الشرقية من خلال هذا الرابـــــــــــــــط الحصري الذي تقدمه جريدة الدستور في خدمة لهم برقم الجلوس فقط (اضغط هنا).