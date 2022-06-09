الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الإفريقى للكاراتيه

جريدة الدستور
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التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، طاهر المصباحي رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولى، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه بحضور النائب سيد نصر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.

استعرض اللقاء التجهيزات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة الدورى العالمى سيرياس A التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٠-١٢ يونيو الجارى بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى، بمشاركة نحو ٨٦١ لاعباً ولاعبة من ٧٦ دولة.

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه على مكانة مصر الدولية على مستوى رياضة الكاراتيه، والتنسيق والتعاون المثمر  بين الاتحادين الإفريقى والمصرى، معرباً عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية فى استضافة بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، وتحقيق النجاح لها.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى على دعم ومساندة الاتحاد الإفريقى للكاراتيه فى تحقيق رؤيته الرامية إلى تطور رياضة الكاراتيه وانتشارها بشكل كبير على مستوى القارة، مشيراً إلى المتابعة مع الاتحاد المصرى فيما يخص إعداد اللاعبين لمختلف البطولات، والتواصل الدائم مع الاتحاد الإفريقى، وكذا كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببطولة الدورى العالمى سيرياس A.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور محمد الكردى مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بقطاع الرياضة.

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