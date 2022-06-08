الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 8-6-2022

شهدت أسعار مواد البناء، اليوم الأربعاء، ثباتًا منذ عدة أيام، وسجلت أسعار مواد البناء انخفاضًا طفيفًا في بعض المصانع، مع تراجع أسعار الخامات في البورصات العالمية خلال مايو المنصرم.

أسعار مواد البناء اليوم

وشهدت أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد، تراجعًا وصل معه السعر إلى مستوى ٩٠٠٠ جنيه، كما تراجع سعر طن الأسمنت بين 100- 200 جنيه.



أسعار الحديد

سجل سعر الحديد تراجعًا في بعض المصانع، فسجل حديد عز 18170 جنيهًا للطن، وسجل حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن، وحديد الجيوشي بلغ 17900 جنيه للطن.

بينما سجل حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن، وحديد عنتر 17500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن، وبلغ سعر بشاي 18075 جنيهًا للطن، أما حديد العشري 18000 جنيه للطن.

وكانت أسعار الحديد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال أبريل الماضي مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية التي اضطرت الكثير من الدول إلى رفع سعر الفائدة لتحجيمها، وسجل سعر الطن في بعض المناطق نحو ٢٢ ألف جنيه، حتى بدأت تتراجع مرة ثانية خلال الفترة الماضية.



أسعار الأسمنت في مصر

ومع تراجع أسعار مواد البناء تراجعت أسعار الأسمنت تراجعًا جديدًا، حيث بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.

ووصل سعر طن الأسمنت المسلح أرض المصنع 1550 جنيهًا للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت أن إحجام المستهلكين وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء.

وتوقع أحمد الزيني انخفاض استمرار تراجع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت مع تراجع أسعار الخشب الذي تستخدمه شركات المقاولات أيضًا في مواد البناء، لافتًا إلى أنه المطلوب من البنك المركزي تيسير التحويلات لتسهيل عملية الاستيراد.