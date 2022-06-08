أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-6-2022

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم، وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عدة أشهر وسط الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الكثير من السلع الغذائية بعد قرارات البنك المركزي بتقليل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لاستيعاب التضخم لمرتين متتاليتين حتى الآن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعرض "الدستور"، في تقرير يومي، أسعار الدواجن في الأسواق، وفقاً لأسعار بورصة الدواجن ومتغيرات الاقتصاد المحلي.



أسعار الدواجن اليوم

تختلف أسعار الدواجن في مصر من مكان لآخر مع اختلافات بسيطة وبلغ متوسط سعر الدواجن اليوم الآتي:

سعر لحم الفراخ البيضاء يتراوح بين 34 جنيها للكيلو وحتى 35 جنيها للكيلو.

وسعر لحم الفراخ الساسو من 39 جنيها للكيلو، و40 جنيها للكيلو.

وسعر لحم الفراخ البلدي يتراوح بين 35.00 جنيها للكيلو و36.00 جنيها.

وسعر لحم أمهات أبيض كيلو.٢٨ جنيها ٢٩ جنيها.

سعر كرتونة البيض



وشهد سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعا آخر مع تراجع أسعار الدواجن، فوصل أعلى سعر للكرتونة 50:5 جنيه للكرتونة، فيما وصل في بعض المناطق إلى 49 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة بيض أحمر يتراوح بين 53 جنيه 54.50 جنيه.

سعر كرتونة بيض أبيض تراوح بين 49.00 جنيه 50.50 جنيه.

أما سعر كرتونة البيض البلدي فتراوحت بين 53 جنيه 54.00 جنيهًا.

أسعار الرومي

سعر كتكوت رومي أسمرعمر يوم من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

سعر كتكوت رومي عمر يوم من 16.00 جنيها حتى 16.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 جنيه حتى 17.00 جنيها.

سعر كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما من 44.00 جنيها حتى 44.50 جنيه.



أسعار البط

وشهدت أسعار البط أيضًا تراجعا واضحا فتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 6:5 جنيه 07.50 جنيه.