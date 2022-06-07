إصابة 3 فى مشاجرة على أرض زراعية بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في ناحية عزبة درويش التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول كل من: "ع. .ا. م"، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بطول 10 سنتيمتر، و"إ. ا. أ"، 65 سنة، مصاب بجرح قطعي بطول 8 سنتيمتر، و"م. ا. أ"، والد الأول، 60 سنة، مصاب بجرح قطعي بطول 10 سنتيمتر، مقيمين في عزبة درويش التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المصابين، وجميعهم من عائلة واحدة، وبين عدد من الأشخاص في عائلة أخرى، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ما تسبب في إصابة المصابين بإصاباتهم، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة أولاد صقر، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة أولاد صقر، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.