الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمة بإلقاء رضيعها بجوار ديوان القليوبية: والده رفض الاعتراف به

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحريات أجهزة الأمنية في القليوبية، تفاصيل واقعة العثور على طفل حديث الولادة، بالقرب من ديوان عام محافظة القليوبية، حيث تبين أن والدته مقيمة بمحافظة المنوفية، وهي من ألقت به بذلك المكان بعد يومين من ولادته.

وأكدت المتهمة، خلال التحقيقات معها أنها متزوجة عُرفيًا، وأن والد الطفل قام بتمزيق ورقة الزواج العرفي بينهما، ولم يعترف بالطفل فقامت خوفا من الفضيحة بإلقاء الطفل عقب ولادته بمكان العثور عليه بجوار محافظة القليوبية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد عثور الأهالى على طفل حديث الولادة ملقى بجوار حمامات كورنيش بنها المقابل لديوان محافظة القليوبية.

وتم نقل الطفل لمستشفى الأطفال التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة حيث توصلت الأجهزة الأمنية من خلال فحص كاميرات المراقبة في الشارع إلى والدة الطفل وضبطها فاعترفت بالواقعة؛ معللة الأمر بأنه بسبب رفض والد الطفل الاعتراف به.

القليوبية طفل حديث الولادة ديوان عام محافظة القليوبية المنوفية متزوجة عرفيا

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