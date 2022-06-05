الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طفل غرق أثناء تنظيف حصان بالرياح المنوفى

جثة
جثة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية جثة طفل لقي مصرعه غرقا بقرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بتنظيف حصان فى البحر المار بالقرية "الرياح المنوفي" والاستحمام معه.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بغرق الطفل "محمد. ر.ش" فى قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون، أثناء قيامه بالاستحمام رفقة حصان، وتم إبلاغ الإنقاذ النهرى.

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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