تستمر محافظات جمهورية مصر العربية في إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2022 عبر مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ويبحت أبناء المنوفية عن البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية



ويقدم هذا التقرير نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الشهادة الإعدادية 2022 فور ظهورها رسميا، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.



ولم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة المنوفية، ذلك وفقا لما جاء عبر الصفحة الرسمية البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية على “فيس بوك”.



من جانبها، تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أعمال تقدير درجات كراسات إجابة طلاب الشهادة الإعدادية 2022 لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 من داخل أحد مقرات تقدير الدرجات بمدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية للبنات بإدارة شبين الكوم التعليمية رافقها خلال جولة المتابعة الاستاذ طارق سعد الدين مدير عام التعليم العام بالمديرية وكان في استقبالهما أحمد أبوجريدة موجه عام مادة الرياضيات بالمديرية والمشرف على أعمال تقدير مادة الرياضيات,



وتفقدت مدير المديرية حجرات تقدير الدرجات حيث أوصت بمراعاة الدقة في تقدير درجات إجابة الطلاب وفرز كراسة إجابة الطالب حتى الغلاف للاطمئنان على تمام تقدير درجات جميع الإجابات؛ حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وفور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية رسميا سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي عبر موقع "الدستور"، كما يمكنكم المتابعة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هنـــــــــا.

درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022



ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30.

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20,

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140.



المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.