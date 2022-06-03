المترو ينفي تعطيل حركة القطارات غدا

نفى أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد عن تهدئة وتعطيل حركة القطارات بالخط الأول «حلوان - المرج الجديدة» والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» غدا.

وأكد «عبد الهادي» على أنه حال حدوث أعطال مفاجئة خارجة عن إرادة الشركة يتم التنبيه على الركاب بشكل فوري من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات وتقديم الاعتذار وإفادتهم بأنه جار العمل على إصلاح العطل.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.