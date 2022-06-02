الجمعة 03 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يونيو 2022

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مع بداية يونيو يكثُر البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر يونيو 2022 بالاسم ورقم التليفون الأرضي من قبل ملايين المواطنين ومن مختلف المحافظات، حتى يتمكنوا من سداد الفاتورة قبل فرض غرامات وعقوبات على الخط الأرضي وانقطاع الخدمة عنهم جراء ذلك، ومن هنا ارتفعت معدلات البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون، على محرك البحث العالمي جوجل.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالاسم والرقم

ومن كثرة البحث عن فاتورة الهاتف الأرضي تستعرض “الدستور” لمتابعيها في السطور الآتية خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم ورابط  الاستعلام.

وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق عن إصدار فواتير التليفون الأرضي بدءا من منتصف شهر مايو الماضي وحتى منتصف يونيو الجارى ومنح العملاء مهلة للسداد، ويتم التسديد عن الاستهلاك بشكل ربع سنوي حسب نظام الشركة وعدا ذلك ستنقطع خدمة الهاتف الأرضي الذي يعتمد عليه ملايين المصريين وسيتبقى استقبال المكالمات فقط ويعقب ذلك قطع خدمة الانترنت.

آخر موعد لسداد فاتورة تليفون الخط الأرضي فبراير 2022

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضى يونيو 2022:

  1. الدخول على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــــــا
  2. تسجيل الدخول
  3. اختيار "الاستعلام عن الفاتورة"
  4. إدخال البيانات الخاصة بالعميل تتضمن "كتابة الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة"
  5. إدخال رقم الهاتف الأرضي يسبقه كود المحافظة في الحقل المخصص له
  6. الضغط علي زر الاستعلام.

وفي النهاية تظهر الفاتوره بالتفصيل والمبلغ المستحق الدفع.

الغرامات المفروضة حال عدم سداد فاتورة التليفون الأرضى

قد أعلنت المصرية للاتصالات بشكل تحذيري أنه في حالة عدم سداد العميل فواتير التليفون الأرضي خلال مدة المهلة تلجأ الشركة إلى فصل الخدمة بقطع الحرارة عن التليفون الأرضي وتطبيق غرامة التأخير عن التسديد.

جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022

تعمل المصرية للاتصالات بشكل دوري بشأن إصدار الفواتير حيث تحصلها ربع سنويًا، ولهذا الشهر تقوم بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 مايو 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 يونيو 2022 .

 

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خطوط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لغير المسددين يوم 15 يونيو 2022 وحتى 14 يوليو المقبل.

 

وفي النهاية تلجأ الشركة المصرية للاتصالات بالتصعيد ضد العملاء غير المسددين إلى أن تقوم بقطع الحرارة عن التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء الذين لم يدفعوا قيمة فواتير التليفونات حتى يوم 15 يوليو 2022.

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