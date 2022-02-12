هنا آخر موعد لسداد فاتورة تليفون الخط الأرضي فبراير، آخر موعد لسداد فاتورة تليفون الخط الأرضي فبراير 2022، حيث زادت معدلات بحث ملايين المواطنين المشتركين في خدمات التليفون الارضي، عن مواعيد سداد قيمة فواتير استهلاك المكالمات، فى المواعيد المحددة لها تجنبا لفرض غرامات مالية لعدم السداد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.



آخر موعد لسداد فاتورة تليفون الخط الأرضي

فى السياق ذاته، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بعد زيادة معدلات الاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، عن خطوات ومواعيد سداد فاتورة تليفون الخط الأرضى، فى المواعيد المقررة لعدم فرض غرامات مالية أو قطع الحرارة.



فترة السماح لدفع فواتير التليفونات

آخر موعد لسداد فاتورة تليفون الخط الأرضي، كذلك، أتاحت شركة we تسديد قيمة فواتير التليفونات الأرضية بدون غرامات، لجميع المواطنين المشتركين في خدمات التليفون الارضي، بدون أية غرامات مالية، بشرط السداد فى المواعيد المحددة رسمياً.

كما شددت الشركة المصرية للاتصالات، على دفع قيمة فواتير استهلاك المكالمات الهاتفية للتليفون الأرضى، فى المواعيد المحددة،وذلك حتى 15 فبراير الجاري، عبر فروع الشركة والسنترالات التابعة لها بمحافظات الجمهورية تجنبا للزحام.

رابط سداد فاتورة تليفون الخط الأرضي

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك سداد الفاتورة من خلال الفيزا كارت عبر الرابط التالي (من هنا).

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، توفير الاستعلام ودفع قيمة فواتير التليفون الارضي، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لها، لتجنب التزاحم في السنترالات والفروع التابعة لها.

طرق تسديد فواتير التليفونات الأرضية

فى النهاية، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، توفير سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي بدون غرامة مالية، عبر عدة وسائل كالآتي:

أولا.. تسديد فواتير التليفونات الأرضية من خلال فروع المصرية للاتصالات والسنترالات بالمحافظات.

كذلك سداد فاتورة التليفون الارضي عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بالجمهورية.

وأيضًا السداد عبر ماكينات atm بالبنوك، و الدفع الالكتروني مثل فورى وميزة.

بالإضافة إلى سداد فاتورة تليفون الخط الأرضي من خلال فودافون كاش واورانج كاش، وخدماتى.