الآن معرفة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 من المصرية للاتصالات لتجنب الغرامة

يمكنك الآن معرفة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 في خطوات صغيرة، وبكل سهولة من خلال هذا التقرير، حيث ترتفع عمليات البحث يوميا عن الخطوات الأساسية للاستعلام عن الفاتورة التي يجب أن يتم تسديدها، لكي لا يقع أي مواطن في غرامة يجب دفعها، حتى لا تنقطع الخدمة نهائيا.

من باب التسهيل على المواطنين يستطيع أي شخص الدفع من خلال خدمة فورى، أو الدفع من خلال خدمة أمان، أو الدفع من خلال خدمة ممكن، أو الدفع من خلال خدمة فودافون كاش، أو الدفع من خلال خدمة خدماتي، أو عبر ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB ، خدمة Bee ، الدفع من خلال خدمة سداد، مكاتب البريد، الدفع من خلال خدمة مصاري، كما يمكن للعملاء طلب الخدمة عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء 111، ويتم دفع رسوم جنيهين للفاتورة الشهرية أو كل ستة شهور للفاتورة ربع السنوية، تضاف لأول فاتورة ويتم الحصول على هذه الخدمة خلال يومي عمل.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

ومن هذا الجانب، خصصت الشركة فترة تصل لشهر للسداد وأيضا شهر آخر، وأيضا شهر آخر تسمح خلاله للعملاء الذين لم يسددوا استقبال المكالمات التي يجب أن تكون، ثم قطع الخدمة وفرض غرامة بسبب التأخير على العملاء غير المسددين.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

أوضحت الشركة فاتورة التليفون الأرضي الفاتورة في 15 يناير لسنة 2022، ويتم السداد والمهلة للمواطنين حتى يوم 14 فبراير لسنة 2022.

يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 فبراير لسنة 2022 لغير المسددين والمهلة للمواطنين حتى 14 مارس لسنة 2022.

تقوم المصرية للاتصالات يوم 15 مارس لسنة 2022 بقطع الخدمة عن الخط بشكل فوري وفرض غرامة تأخير لعدم السداد المطلوب نظرا للاستمتاع بالخدمة.



خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022



يستطيع أي مواطن الاستعلام الفوري عن مبلغ الفاتورة عبر الاتصال بالرقم المختصر المخصص 19777 الخاص بالشركة للوقوف على قيمة الفاتورة، أو من خلال الدفع المباشر السريع فى مراكز شركة WE، أو الدفع الإلكتروني عبر موقع الاستعلام عن الفاتورة نفسها.

وتقدم “الدستور” لقرائها رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــــا

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