بالتعاون مع اورنچ مصر.. اختبار تجريبى لخدمات الإنترنت "واى فاى" بمحطة العباسية بالمترو الأخضر الثالث

ضمن توجه وزارة النقل ورؤيتها لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو ترفيهية وتثقيفية للركاب، أطلقت شركة «آر أيه تى بى» ديف للنقل كايرو بإشراف من الهيئة القومية للأنفاق اختبارًا تجريبيًا لتشغيل خدمة الإنترنت (واى فاي) فى محطة العباسية بالخط الأخضر الثالث بالتعاون مع شركة اورنچ مصر للاتصالات وخدمات المحمول، وتأتى هذه الخطوة ضمن سعى الشركة فى تقديم خدمات متميزة للركاب من خلال إدخال تقنيات حديثة داخل المحطات.

وتأتى هذه الخطوة التجريبية تمهيدًا لتعميم تجربة توافر خدمة الإنترنت (واى فاي) مستقبلًا بالتعاون مع اورنچ مصر داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث لتقديم خدمات متكاملة للركاب بإتاحة، سبل التواصل من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت.

تعليقًا على ذلك، قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة «آر أيه تى بى ديف» للنقل كايرو، أننا نتطلع من خلال توفير خدمة الإنترنت بالتعاون مع «اورنچ مصر» داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث إلى تنفيذ خططنا فى توفير الخدمات التكنولوجية بالمعايير العالمية لمجموعة «آر أيه تى بي» ديف» سعيًا لتحسين خدمة الركاب فى المواصلات العامة، التى يتم تطبيقها داخل وسائل النقل العام فى أكبر مدن العالم.

وأضاف «بوشيحة»، بناءً على خبرة تمتد لأكثر من 120 عامًا، نأمل بأن يكون توافر التكنولوجيا والتواصل لهما تأثير واضح فى تحسين تجربة الركاب بالمترو، وتسعى شركة «آر أيه تى بى ديف» المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث والقطار الكهربائى الخفيف LRT لتقديم تجربة فريدة من نوعها لركاب مترو القاهرة لتغيير الصورة النمطية للمواصلات العامة وتحويلها إلى تجربة استثنائية وجذابة للركاب.

من جانبه، عبر هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الأعمال عن سعادته بإطلاق خدمات اورنچ واى فاى التجريبية فى محطة مترو العباسية، وهى محطة محورية على الخط الثالث، وذلك فى إطار استراتيجية اورنچ الطموحة فى السوق المصرية، والتى تستهدف ترسيخ مكانتها كمزود متكامل لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا عبر حزمة من المنتجات والخدمات للأفراد والمؤسسات.

ويعد الاختبار التجريبى خطوة جديدة فى مشوار اورنچ مصر التى تعمل على توفير حلول مفصلة لخدمات الإنترنت فى مواصلات النقل العام والأماكن العامة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويرجع هذا الاختيار فى المقام الأول إلى النجاح الكبير للاستثمارات التى ضختها اورنچ فى شبكاتها وبنيتها التحتية الذكية، بالإضافة إلى مكانة اورنچ الرائدة فى خدمات الواى فاى فى الأماكن العامة، الأمر الذى مكنها من أن تصبح شركة الاتصالات التى تقدم أسرع خدمات الإنترنت فى مصر وأعلاها جودة.

والجدير بالذكر أن شركة «آر أيه تى بى ديف» للنقل كايرو تقدم خدماتها لخط المترو الأخضر الثالث إلكترونيًا من خلال قنوات التواصل المتوفرة مثل الموقع الإلكتروني mobilitycairo.com الذى يوفر خدمة ملء استمارات الاشتراك إلكترونيًا، وهى الخدمة التى تعد الأولى من نوعها للركاب، كما أطلقت الشركة تطبيق هاتف (Mobility Cairo) لتسهيل متابعة الأخبار المباشرة المتعلقة بخط المترو الثالث وتوفير المعلومات للركاب، بالإضافة إلى ذلك أنشأت الشركة مركز خدمة عملاء باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتسهيل التواصل مع مستخدمي وركاب الخط المترو الأخضر الثالث.

عن «آر أيه تى بى» ديف للنقل كايرو (RDMC)

تعد شركة «آر أيه تى بى» ديف للنقل كايرو (RDMC) هى الشركة المحلية التابعة لمجموعة «آر أيه تى بى» ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة فى تشغيل وصيانة أنظمة النقل فى جميع أنحاء العالم. بدأت «آر أيه تى بى» ديف كايرو للنقل عملياتها فى مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ«الخط الأخضر 3» لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائى الخفيف (LRT) الذى يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا. تهدف «آر أيه تى بى» ديف كايرو للنقل تقديم خدماتها لسكان القاهرة بنفس المعايير العالمية لشركة «آر أيه تى بى» التى يتم تطبيقها فى شبكات النقل بعدد من المدن الكبيرة حول العالم من حيث الالتزام بالمواعيد، وخدمة العملاء، وصيانة الأصول.