الإثنين 30 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«السقف وقع».. وفاة شخصين فى حريق حظيرة مواشى بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأثنين، أثناء محاولتهما إطفاء حريق شب في حظيرة مواشي بمنزلهما، في مركز القوصية بمحافظة بني سويف.

 

البداية كانت بتلقي مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق في حظيرة مواشي ملحقة بمنزل بقرية التمساحية ووجود وإصابة شخصين. 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث كما هرعت سيارات  الحماية المدنية والإطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق حظيرة مواشي داخل منزل بقرية التمساحية بمركز القوصية وأسفر الحريق عن وفاة "م.ج. ا" 50 سنة، و"ح. م.ا" 32 سنة.

وتبين من المعاينة المبدئية والفحص، أنه أثناء قيامهما بإطفاء الحريق سقط عليهما سقف الحظيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيقات.

القوصية اسيوط مصرع شخصان حريق حظيرة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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