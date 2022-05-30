الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

امتحانات
امتحانات
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مازالت نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 محافظة القاهرة محل بحث واهتمام أولياء الأمور فظلت متصدرة محرك البحث جوجل رغم ظهورها في محافظة القاهرة منذ عدة أيام.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 القاهرة

وتابع المصريون على مدار الأيام الماضية ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022  مع تغيير وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية وطبيعة الامتحانات وحتى التقييمات النهائية الخاصة بـ نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ، فاعتمدت  وزارة التربية والتعليم على نظام جديد في تدريس الصف الرابع الابتدائي 2022 فوضعت مناهج جديدة  وطريقة التقييم بعيد عن الحفظ والتلقين.

واعتمد  منهج  الصف الرابع الابتدائي 2022  على الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب، واستحداث مواد جديدة منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة التوكاتسو اليابانية ، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومادة التربية البدنية والصحية، ومادة القيم واحترام الآخر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 محافظة القاهرة، وكيفية الحصول عليها بالخطوات، وكيف نفهم 

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

  • بعد الدخول على بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • اختر أيقونة نتيجة سنوات النقل ويمكنك الدخول عليها مباشرة من هنا.
  • ستجد أمامك نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثانى لعام 2022/2021 وعلى يمين الصفحة أيقونة باسم نتائج سنوات النقل
  • اضغط على نتئاج سنوات النقل
  • اكتب الرقم القومي
  • في المرحلة الدراسية اختر المرحلة الابتدائية
  • وفي الصف الدراسي اكتب نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022
  • استكمل باقي البيانات ثم اكتب عرض النتيجة

تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

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موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار حرصها على تحديث الدراسة في الصف الرابع الابتدائي 2022  وضعت مجموعة من الألوان  بديلًا عن الدرجات في تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022 وهي كالتالي :

 يعبر اللون الأزرق أن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة، أما  يعبر اللون الأخضر أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة، ويشير اللون الأصفر أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة، أما اللون الأحمر فيعني  أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50).

الصف الرابع الابتدائي 2022 نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 محافظة القاهرة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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