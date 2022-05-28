السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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يقدم موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نتيجة الصف الرابع الابتدائي، نتيجة الصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الثالث الإعدادي، وذلك بعدما أنهت جميع الفصول امتحانات الترم الثاني 2022.

للدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب من هنا: eduserv.cairo.gov.eg.

ولمعرفة النتيجة يتم اتباع الخطوات التالية:

1- اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

2- اختر المرحلة الدراسية سواء ابتدائي أو إعدادي.

3- قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.

4- اختر الصف الدراسي.

-نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

-نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

-نتيجة الصف السادس الابتدائي.

-نتيجة الصف الأول الإعدادي.

-نتيجة الصف الثانى الإعدادي.

-نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

5- اختر العام الدراسي.

2021/2022

6- اختر الفصل الدراسي.

آخر العام

7- اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 محافظة الجيزة برقم الجلوس gizaresult

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مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. نتائج الامتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022

 

دلالات الألوان على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2022

ويشير كل لون من الألوان الأربعة إلى دلالة معينة، ومستوى الطفل خلال العام الدراسي، وذلك على النحو التالي:

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى١٠٠).

اللون الأخضر: يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).

اللون الأصفر: يوضح أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).            

اللون الأحمر: يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

موقع وزاره التربيه والتعليم البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي دلالات الألوان نتائج الامتحانات 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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