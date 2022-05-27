نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 محافظة الجيزة برقم الجلوس gizaresult

خلال ساعات قليلة من المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة ويبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن رابط نتيجة 3 إعدادي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة gizaresult.com الذي سنلحقه فيما يلي:

ونوفر لقرائنا الأعزاء رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة gizaresult للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس من خلال هذا التقرير، ولكن لا يجب أن يعتمد طالب 3 إعدادي على رابط مديرية التربية والتعليم فقط ولابد أن يذهب للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني في المدرسة الملحق بها طالب الصف الثالث الإعدادي 2022.

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2022



وينقر الطالب على رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسيدخل مباشرة إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة ويقوم بإدخال رقم الجلوس وتظهر النتيجة مباشرة ومن المقرر أن يتم تفعيل اللينك الأسبوع المقبل.

درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022



ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2022 والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30.

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20.

المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح من 140,



المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.



وكان أدى طلاب 3 إعدادى بالجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني كما يلي:

امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 14 مايو لمدة ساعتين ونصف.

امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد 15 مايو لمدة ساعتين.

امتحان مادة العلوم يوم الإثنين 16 مايو لمدة ساعتين.

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين 16 مايو لمدة ساعة.

امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 17 مايو لمدة ساعتين.

امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 18 مايو لمدة ساعتين.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 19 مايو لمدة ساعتين.