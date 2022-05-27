مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. نتائج الامتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك للاطمئنان على نتيجة 3 إعدادي 2022 محافظة الجيزة gizaresult com.



نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الجيزة



وكان أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بنسبة نجاح 82.6%، حيث بلغ عدد المتقدمين ١٨٣٨٨١ طالبا وطالبة لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني نجح منهم ١٥٠١٣٤ طالبا وطالبة.

كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٩٢.٨٦%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٨٦%.

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأشار إلى أن عدد الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية بلغ 91 طالبا وطالبة وتصدرت إدارات الدقي والشيخ زايد وجنوب الجيزة والوراق وأطفيح والعمرانية نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.



وأعرب عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيدا من التفوق ومواصلـة النجاح، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

ومن جانبه أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الروابط المنشورة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنيًا دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.



رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة



ويقدم هذا التقرير رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة info.gizaresult.com



درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022



ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140



المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.