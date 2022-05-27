الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. نتائج الامتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022

طلاب
طلاب
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يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك للاطمئنان على نتيجة 3 إعدادي 2022 محافظة الجيزة gizaresult com.


نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الجيزة


وكان أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بنسبة نجاح 82.6%، حيث بلغ عدد المتقدمين ١٨٣٨٨١ طالبا وطالبة لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني نجح منهم ١٥٠١٣٤ طالبا وطالبة.

كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٩٢.٨٦%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٠.٨٦%.

أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأشار إلى أن عدد الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية بلغ 91 طالبا وطالبة وتصدرت إدارات الدقي والشيخ زايد وجنوب الجيزة والوراق وأطفيح والعمرانية نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

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رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

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رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022


وأعرب عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيدا من التفوق ومواصلـة النجاح، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

ومن جانبه أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الروابط المنشورة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنيًا دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.


رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة


ويقدم هذا التقرير رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة info.gizaresult.com


درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022


ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة
اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30
الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20
الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30
العلوم:40 درجة، والنجاح من 20
المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140


المواد التي لا تضاف للمجموع
التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.
التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.
الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الصف الثالث الإعدادي 2022 الشهادة الاعدادية 3 إعدادي محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية 2022 اوائل الشهادة الاعدادية بالجيزة درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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