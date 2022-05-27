أخطاء يرتكبها الآباء وتؤثر سلبًا على الصحة العقلية للطفل

الأبوة والأمومة ليست دائمًا على حق، يجب ألا يُنظر إلى الأبوة على الإطلاق من منظور الاستقامة، يجب أن يتم فحصها، فماذا لو كانت طريقة الأبوة والأمومة ضارة بالفعل بالنمو العام للطفل؟، ماذا لو كانت أبوتك صارمة للغاية أو متحررة للغاية وغير قادرة على نقل قيم التربية بشكل صحيح؟، ماذا لو كنت تبالغ في بعض قواعد الأبوة والأمومة التي لم تكن موجودة في كتاب القواعد التقليدي الخاص بك؟

للإجابة عن كل هذه التساؤلات، يرصد موقع "timesofindia" بعض الأخطاء الصارخة التي يرتكبها الآباء، والتي تؤثر سلبًا على الصحة العقلية للطفل:

- الاندفاع نحو المثالية

إن جنون إنجاب طفل مثالي في كل شيء يعمي الوالدين تمامًا، فينسون الحدود ويواصلون دفع الطفل لمتابعة كل شيء، يُرى الآباء يرسلون أطفالهم إلى فصول فنون مختلفة بعد ساعات الدراسة، بدلاً من تحديد موهبتهم، لذا يجب على الآباء منح بعض الوقت والانتظار حتى يُظهر الطفل موهبته الحقيقية، من الأفضل دائمًا صقل موهبة فطرية وإخراج شيء جيد منها بدلاً من فرض دروس وتعاليم شيء آخر.

- الشعور بالذنب

لا تحاول التلاعب بطفلك بالابتزاز العاطفي أو بجعله يشعر بالذنب، ولا تجعل الطفل يشعر بأنه يتجاهل مسؤولياته، علمهم أخلاقيات العلاقة بين الوالدين والطفل إذا شعرت أنهم أصبحوا مهملين في ذلك، ولكن لا تستخدم أبدًا كلمات أو عبارات يمكن أن تضع تأثيرًا مدمرًا على عقل الطفل.

ويحذر التقرير من أن وضع الأطفال في دائرة الشعور بالذنب سيؤثر على ثقتهم بأنفسهم، وسيؤدي تكرار مثل هذا السلوك إلى إبعادهم عن اتخاذ المبادرات على المدى الطويل، قد يخاف الطفل من اتخاذ القرارات بمفرده.

- امنحهم فرصة لمواجهة العالم

يحرص الآباء دائمًا على جعل كل شيء آمنًا لأطفالهم، بينما من ناحية، تعتبر ميزة واضحة تأتي مع الأبوة، من ناحية أخرى لا تترك مجالًا للطفل لاستكشاف الذات، ما لم يتم وضع الطفل في مواقف مختلفة، فلن يفهم كيف تبدو المحنة، الطريقة الصحيحة لتعليم الطفل الشؤون الدنيوية هي تعريضه لها، امنحهم فرصة لمواجهة العالم.

- مراقبة كل شيء

لا تشتبك مع طفلك على مدار الساعة، بل مارس بعض الهوايات الجديدة لإبعاد تفكيرك عن الطفل لبعض الوقت، والتواجد مع الطفل كل دقيقة هو سلوك أبوي شائع، لكن هذا يحد من نطاق التعلم الذاتي، إذا لم يسقط الطفل، فلن يفهم أبدًا أهمية الوقوف، لذا حدد نفسك وقلل من التعامل مع الطفل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.