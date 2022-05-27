الجمعة 27 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صور تكشف استعدادات صينية لغزو تايوان

استعدادات صينية لغزو
استعدادات صينية لغزو تايوان
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أظهرت الأقمار الصناعية صورًا من صحراء شمال غرب الصين لهدف صاروخي وهمي على شكل طائرة يديره الجيش الياباني ويمكن استخدامه في حال مهاجمة الصين لتايوان.

وحسب مجلة "نيوزويك"، يعتقد الباحثون أن نموذج هيكل الطائرة الذي يستخدمه الجيش الصيني يعتبر هدفًا تم تصميمه على غرار طائرة بوينج E-767، وهي طائرة تعمل بنظام الإنذار والتحكم الجوي (أواكس) التي تديرها قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية (JASDF)، وفقًا لتقرير صدر في 20 مايو من قبل مؤشر نيكاي آسيا.

وتُظهر صورة القمر الصناعي التي تم التقاطها في 13 مايو في مقاطعة رووكيانج في شينجيانج هدفًا وهميًا بمحركين ورادار كبير على شكل قرص على جسم الطائرة متوقف على مدرج. يبدو أنها محاطة بعدد من الطائرات المقاتلة الأصغر.

وورد في تقرير مؤشر نيكاي آسيا أن توماس شوجارت محلل شؤون الدفاع والباحث المساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد حدد تصميم الطائرة بأنها من طراز بوينج "إي-767″؛ 4 منها يتم تشغيلها بواسطة قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية خارج قاعدة هاماماتسو الجوية.

وحسب تقرير "نيوزويك" فإن طائرات أواكس تلعب دورا مهما في مراقبة العمليات القتالية، وتقوم بالاستطلاع للكشف عن طائرات العدو والصواريخ التي قد تكون بعيدة عن متناول محطات الرادار الأرضية. أما طائرة بوينج "إي-767" فيمكنها مواصلة تغطيتها على ارتفاعات عالية لنحو 5600 ميل.

ووفقا لمؤشر نيكاي آسيا، فقد استطاع الباحث في مشروع المعلومات النووية باتحاد العلماء الأميركيين مات كوردا تحديد الموقع عبر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" الأميركية للأقمار الصناعية، التي تقول المجلة إنها زودتها بتلك الصور لتضمينها في تقريرها هذا.

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