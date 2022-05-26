حبس تاجر قتل ربة منزل وقطع جثتها بساطور بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية، اليوم الخميس، حبس تاجر ملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ربة منزل وتقطيعها إلى أجزاء بواسطة ساطور وإخفاء أجزائها في أماكن متفرقة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بالعثور على "ساق" بشرية مجهولة عثر عليها كلب ضال وحملها في فمه وألقى بها في محطة وقود بالقنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم تشكيل فريق بحث جنائى وبإجراء التحريات وحصر المتغيبين، تم الوصول إلى هوية الضحية بعد إجراء تحليل "DNA" وتأكد أن الساق التي تم العثور عليها هى لسيدة متغيبة تدعي "س. س"، 47 عامًا، ربة منزل.

بفحص الاتصالات التي تمت على هاتف الضحية، فى نفس يوم الغياب، تم تحديد المتهم من خلال اتصاله بالضحية وقت ارتكاب الجريمة، فتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقنطرة غرب في إلقاء القبض على المتهم ويدعى "ياسر .م"، 43 عامًا، بائع ملابس متجول، مقيم في بني هلال مركز المراغة بسوهاج، واعترف تفصيليًا بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه أقدم على قتل الضحية في الثامن من أبريل الماضي، أي قبل شهر من اكتشاف الواقعة، أثناء تواجدها معه في شقته حدث خلاف بينهما، بسبب قيامه في وقت سابق باقتراض مبلغ مالى منها، وعندما طلبت استرداد المبلغ المالي، تشاجر معها وأقدم على ضربها بماسورة حديد، حتى فارقت الحياة، ثم قام بشراء "ساطور"، وقطعها قطعا، ووضعها في 4 أكياس، حيث وضع الرأس في كيس، والصدر والذراعين في كيس وباقى الجثة في كيسين، وركب توك توك، وألقى الأكياس في منطقة العثور على الرجل والذراعين، بالقنطرة وسط الجزيرة.

كما اعترف المتهم في أقواله أمام النيابة العامة، بأنه قام ببيع هاتف الضحية بألف جنيه، فور ارتكابه الواقعة، وكشفت التحريات عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والضحية.