حجز محاكمة المُتهم بالاعتداء على زوجته بـ«الشومة» بالشرابية

حجزت محكمة جنح الأميرية، جلسة المتهم بالاعتداء على زوجته ماري بالشرابية، ليوم 2 يونيو للحكم، مع استمرار حبس المتهم، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث تعدى عليها بالضرب مستخدمًا عصا خشبية عبارة عن شومة وسكينا أبيض، محدثًا بها عدة إصابات جسيمة بجسدها ورأسها.

كانت النيابة العامة، قد أمرت بتقديم زوج المجني عليها ماري مجدي، محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض سكين وأداة عصا خشبية، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.