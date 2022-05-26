مرض شديد العدوى.. إصابة 26 شخصا بفيروس «إنفلونزا الطماطم» فى الهند

أصيب 26 حالة بفيروس "إنفلونزا الطماطم" في بعض ولايات الهند، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية بأن الفيروس بدأ الانتشار في ولاية أوديشا شرقي البلاد، ما أثار اهتمام السلطات الصحية.

وأضافت الصحف الهندية، أن الفيروس المعوي الذي يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين ظهر بداية الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية، مثل "كيرالا"، وهو يسبب طفح جلدي في اليدين، والفم، والقدم مع ارتفاع بدرجة حرارة الجسد والجفاف بين الأطفال في الفئة العمرية بين الخامسة حتى التاسعة.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية أن المرض شديد العدوى يتطلب عزل الحالة من خمس أيام إلى أسبوع، ولكنه ليس مرض خطير ويسهل الشفاء منه حال التداوى.

ويسمى الفيروس "مرض اليد، والقدم، والفم" وهو اسمه العلمي لكنه حصل على اسم "فيروس الطماطم" بسبب لون البثور الأحمر التي تنتشر في جسد المصاب بالمرض من الأطفال.

وكشف مسؤولي الصحة بولاية أوديشا أن الحالات المصابة بالفيروس مستقرة ولم تشكل أي خطورة حتى الأن، مع تحذير لباقى الولايات لهندية لاتخاذ الإجراءات الصحية فى الحدود لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال.