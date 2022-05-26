الخميس 26 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرض شديد العدوى.. إصابة 26 شخصا بفيروس «إنفلونزا الطماطم» فى الهند

إنفلونزا الطماطم
إنفلونزا الطماطم
ads

أصيب 26 حالة بفيروس "إنفلونزا الطماطم" في بعض ولايات الهند، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية بأن الفيروس بدأ الانتشار في ولاية أوديشا شرقي البلاد، ما أثار اهتمام السلطات الصحية.

 

وأضافت الصحف الهندية، أن الفيروس المعوي الذي يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين ظهر بداية الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية، مثل "كيرالا"، وهو يسبب طفح جلدي في اليدين، والفم، والقدم مع ارتفاع بدرجة حرارة الجسد والجفاف بين الأطفال في الفئة العمرية بين الخامسة حتى التاسعة.

 

وأشارت وسائل الإعلام الهندية أن المرض شديد العدوى يتطلب عزل الحالة من خمس أيام إلى أسبوع، ولكنه ليس مرض خطير ويسهل الشفاء منه حال التداوى.

 

ويسمى الفيروس "مرض اليد، والقدم، والفم" وهو اسمه العلمي لكنه حصل على اسم "فيروس الطماطم" بسبب لون البثور الأحمر التي تنتشر في جسد المصاب بالمرض من الأطفال.

 

وكشف مسؤولي الصحة بولاية أوديشا أن الحالات المصابة بالفيروس مستقرة ولم تشكل أي خطورة حتى الأن، مع تحذير لباقى الولايات لهندية لاتخاذ الإجراءات الصحية فى الحدود لمنع انتشار الفيروس بين الأطفال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

بوابة الحج المصرية.. الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال