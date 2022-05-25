الأربعاء 25 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لمندوب توصيل طلبات هتك عرض طفلة بالطالبية

محكمة
محكمة
ads

قضت الدائرة 30 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبوسحلي، والدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت بمعاقبة مندوب توصيل طلبات بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك لإدانته بهتك عرض طفلة وسرقتها بالطالبية.

 

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3547 لسنة 2021 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 622 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «حسن. س، مندوب توصيل طلبات»، في فبراير من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض الطفلة المجني عليها «رنيم. أ»، بالقوة والتهديد وذلك بأن تتبعها داخل المصعد الكائن بالعقار محل إقامتها وأشهر تجاهها سلاحًا أبيض «مطواة».

 

وهددها باستخدامه، وتمكن بتلك الوسيلة من ملامسة مناطق عفتها، وشرع في سرقة المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليها الطفلة، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن استخدم السلاح الأبيض مهددًا إياها باستخدامه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزتها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا حال هروبه.

 

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض «مطواة»، بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية. 

 

وبسؤال النيابة العامة للطفلة المجني عليها «رنيم»، على سبيل الاستدلال، قررت بها حال عودتها للعقار محل إقامتها واستقلالها المصعد فوجئت بالمتهم متتبعًا لها داخله وأخرج سلاحًا أبيض «مطواة»، مهددًا إياها بإصابتها ما لم تنصع لأوامره فتمكن من الاستيلاء منها على مبلغ مالي، وأضافت قيامه بهتك عرضها بأن تحسس أجزاء من جسدها، إلا أنها استغاثت وتمكن حارس العقار من ضبطه حال هروبه.

 

وجاء في أقوال «إبراهيم. س، نجل حارس العقار محل الواقعة»، أمام النيابة العامة، بأنه حال تواجده بغرفة حارس العقار محل الواقعة تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من ناحية المصعد وباستبيان الأمر أبصر المتهم يركض نزولًا من الدرج، فتمكن من ضبطه والمطواة حوزته.

 

وجاء في أقوال والد الطفلة أمام النيابة العامة، بأنه تناهى إلى مسمعه صوت أشخاص بالمصعد الخاص بالعقار محل إقامته فهمّ لاستبيان الأمر وأبصر نجلته تبكي بشدة وبسؤالها أفادت له بقيام المتهم بسرقتها وهتك عرضها كرهًا عنها.

 

وجاء في تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغًا مفاده ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بواقعة سرقة، فانتقل لفحص البلاغ وتقابل مع المجنى عليها والشاهد الأول وبمناقشتهما أفادا له بقيام المتهم بسرقتها كرهًا عنها مستخدمًا سلاحًا أبيض «مطواة» وما إن استغاثت حتى فر هاربًا وتمكن الشاهد الأول من ضبطه والسلاح حوزته وأضاف أنه بضبط المتهم وتفتيشه عثر حوزته على المبلغ المالي محل السرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى قاعدة بيانات بطاقة التموين

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لاستخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

بوابة الحج المصرية.. الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

ماجد حبته

مأساة أمريكية متكررة.. واستعباط «ديمقراطى» معتاد

أسماء محفوظ

دورة إعداد مقدمى المشورة الأسرية

د هند جاد

فريد أمل حرب

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والمناعة السياسية الوطنية

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال