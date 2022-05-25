الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في 4 محلات تجارية بأرض المعارض بأسوان

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الأربعاء، على حريق شب فى 4 محلات تجارية بمنطقة أرض المعارض فى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بوصول بلاغ لقوات الحماية عن اندلاع حريق فى منطقة أرض المعارض بمدينة كوم أمبو واحتراق عدد من المحلات، ووجه على الفور بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتبين من التحريات الأولية أن النيران أتت على 4 محلات بمنطقة أرض المعارض، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وأن سبب الحريق ماس كهربائى، وجارٍ تحديد الخسائر المادية للمحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية حريق محلات تجارية كوم امبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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