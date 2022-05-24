بلاغ للنائب العام يتهم عمرو واكد بتشويه المرأة

تقدم المحامي سمير صبري ، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد بسبب ما تم تدوينه على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وبه سيدات مصر.

جاء في البلاغ « المرأة المصرية لها مكانة كبيرة عرفتها الحكومات المصرية المتعاقبة إذ إنها كانت في طليعة الصفوف منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، كما كان بها دور كبير في عجلة التنمية بجميع المجالات».

وتابع : «أن نجاح المرأة المصرية يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق، فجماعة الإخوان الإرهابية من أبرز الأمثلة على استغلال المرأة بشكل كبير، إذ يستغلونها في ترويج أفكارهم الهدامة من خلال بعض الجمعيات الخيرية والنسائية، فضلا عن تناولهم لفكرة تعدد الزوجات بشكل يحط من مكانة المرأة مستغلين جهل كثير من النساء والرجال بالأمور الدينية التي وضعت ضوابط محددة لهذا الأمر، وليس شكل يهين المرأة وكأنها بضاعة تباع وتشترى».