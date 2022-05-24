يبحث المعلمون خلال هذه الأيام عن رابط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين ، مع توفير الأكاديمية المهنية للمعلمين تدريبات المهنية لمعلمي الصف الأول الابتدائي، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير أحدث التدريبات لجميع المعلمين على مستوى الجمهورية في جميع التخصصات بما يتوافق مع التدريبات العالمية المتاحة لهذه الفئة.

وتنشر الدستور في السطور التالية كيفية رابط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين، لمساعدة المعلمين في الدخول على المنصة وتسجيل أسمائهم للحصول على التدريب مع تشديد الأكاديمية المهنية للمعلمين على كل الإدارات التعليمية بأنحاء الجمهورية بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكذلك التدريبات المعلن عنها.

رابط تسجيل دخول الاكاديمية المهنية للمعلمين

يمكن للمعلمين الدخول على منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على التدريبات التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، ويمكنهم الدخول على رابط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنا : http://pat.edu.eg/

ثم الضغط على زر منصة المعلم للتدريب عن بعد، واضغط على تأكيد للدخول على المنصة، ثم ستفتح لك نافذة منفصلة لتسجيل الايميل، وبعد تسجيل البيانات يرجى التأكد من صحتها، وبعدها تظهر شاشة بيانات الدخول وهو كود المعلم وكود الحجز الذي يعد كلمة السر للدخول على حجز التدريب والاختبار.

بعد ذلك قم بإدخال كود المعلم وكود الحجز ثم الضغط على زر دخول المستخدم للتدريب، ثم تظهر شاشة تسجيل دورة جديدة لحجز تاريخ التدريب والاختبار اضغط على زر تسجيل، قم بالضغط على زر تسجيل لتحديد موعد التدريب والاختبار ثم اضغط على زر حفظ الموعد ليظهر موعد التدريب بجدول الدورات المسجلة، ثم ستظهر شاشة بيانات المعلم ثم اضغط على زر فوري للحصول على الرقم المرجعي للدفع، ثم ادخل على الرابط الذي يظهر أمامك ثم ادخل كود المعلم وكود الحجز ثم اضغط على زر دخول المستخدم للتدريب الذي سوف يتاح للدخول على التدريب بعد الدفع مباشرة.

وستظهر أمامك شاشة اضغط على زر دخول التدريب والاختبار، ثم شاشة التعليمات بعد القراءة لها اضغط على المربع الصغير بموافقة ثم اضغط على زر موافق.

الأكاديمية المهنية للمعلمين

جدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، في مارس الماضي وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني في كافة المجالات.

ومن خلال مذكرة التفاهم تدعم مشروع قوى عاملة مصر تدريب وتأهيل مجموعة من المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية وفقًا للمعايير الخاصة بذلك بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإضافة إلى الإعداد الجيد لمعلمي التعليم الفني ليصبح قادرًا على إمداد الطلاب بالجدارات التي تؤهلهم إلى الاندماج بفاعلية في سوق العمل وتوفير إدارة متميزة تدير المدارس الفنية وفق الأطر الحديثة لإدارة المدارس، بالإضافة إلى دعم وتطوير التعليم، وتحقيق جودته بما يسهم في أعلى معدلات للتنمية.