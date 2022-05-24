الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط فعال.. إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين 2022 الأن

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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تستمر عمليات بحث المواطنون عن إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين تجنبًا لتوقف البطاقة بعد أن طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين وذلك عبر رسالة أرسلتها لهم عبر كوبونات صرف الخبز.

وقامت وزارة التموين بمد مهلة اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، فأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان للوزارة ، تمديد مدة إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، لتسهيل جميع الإجراءات على المواطنين، مشيًرا إلى أن الوزارة قامت بفتح موقع دعم مصر لتسهيل اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين  عبر موقع دعم مصر منعًا للتكدس أمام مكاتب المواطنين.

تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر 

يستطيع المواطنين  تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر عبر الدخول على البوابة الالكترونية للموقع من خلال الرابط التالي : www.tamwin.com.eg

وبعد الدخول عبر الرابط  اضغط  على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة، ثم قم  بإدخال رقم البطاقة التموينية الخاص بكل مواطن والمكونة من 12 رقمًا، ثم تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، واختر أيقونة إرسال الرقم السري.

تحديث بطاقة التموين 

وتسعى وزارة التموين من خلال تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين إلى خلق هوية رقمية لحاملي بطاقات التموين، فقال عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي،  إن تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر لصاحب البطاقة التموينية قناة اتصال بين الوزارة وبين أصحاب بطاقات التموين، للتواصل الدائم معهم وإرسال كل التعليمات الخاصة بمنظومة البطاقة عبر رسائل هاتفية على رقم الموبايل المسجل فتصل لهم ولا يتفاجأوا بأي خطوات جديدة دون علمهم.

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رابط موقع دعم مصر.. طريقتي تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

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خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

ووضعت وزارة التموين عند تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر ، فاشترطت أن يكون رقم الموبايل مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين، ذلك لإتمام تحديث بطاقة التموين  برقم الموبايل بنجاح، سواء عبر موقع دعم مصر أو من خلال موظف مكتب التموين التابع له المواطن.

ولم تلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء المواطنين خطوط جديدة من شركات محمول محددة دون غيرها من أجل إتمام عملية تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.

اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين وزارة التموين تسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين موقع دعم مصر

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