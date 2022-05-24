الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يسارع العديد من المواطنين المستفيدين بسلع بطاقة التموين لتلبية تعليمات وزارة التموين والدخول على موقع وزارة التموين لتحديث البيانات بالرقم القومي وتسجيل رقم الموبايل، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة التي تستمر حتى 30 يونيو المقبل، وبعدها سيتم إيقاف البطاقة التموينية في حال عدم تسجيل رقم الهاتف.

 

حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي

ورفعت وزارة التموين شعار حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي عبر موقع وزارة التموين لتحديث البيانات، حيث ننشر من خلال هذا التقرير لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 حتى تتفادى إيقاف البطاقة التموينية واستمرار الاستفادة من السلع الغذائية وكذلك صرف بونات الخبر .

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الفئات المستثناة من تسجيل رقم المحمول عبر موقع دعم مصر

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متاح الآن.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يمكن تفعيل البطاقة التموينية من خلال رقم الموبايل، المسجل على قاعدة البيانات باسم صاحب البطاقة، بحيث يقوم بإرسال رسالة إلى رقم 9136، برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم، ويرد عليه النظام تلقائيًا برسالة تحتوي على الرقم السري كخطوة أولى لتفعيل البيانات.

وعند الضغط على تفعيل البطاقة التموينية ستظهر شاشة جديدة تحتوي على طلب رقم قومي لصاحب البطاقة، ويقوم المواطن بتسجيل الرقم القومي المطلوب ثم يضغط على التالي، لتظهر له رسالة تأكيد بإرسال كود التفعيل الذي جرى إرسالها على رقم الموبايل الخاص به، والمدون على سيستم البطاقات مقابل خصم جنيه من قيمة الدعم المخصص له مع أول صرف للبطاقة، ثم يقوم المواطن بالضغط على موافقة، ويجرى إرسال كود التفعيل إلى موبايل صاحب البطاقة عبر رسالة، ويجب على المواطن إدخال الكود المرسل في الوقت الزمني المحدد، وبناءً عليه تتم عملية التفعيل.

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات بالرقم القومي

وقبل معرفة موقع وزارة التموين لتحديث البيانات بالرقم القومي يجب معرفة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع دعم مصر وهي:

1 - إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

2 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

3 - استعلام عن صرف البطاقة.

4 - استعلام عن حالة طلب.

وفي حال مواجهة اي مشكلة أو عطل عبر موقع وزارة التموين لتحديث البيانات بالرقم القومي الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة التموين وهو: 19959

 

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي من هنا www.tamwin.com.eg .

ثانيا: يطلب موقع وزارة التموين لتحديث البيانات ادخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا مدونا على البطاقة.

ثالثا: يظهر اسم المستفيد من البطاقة التموينية ثلاثي، وفي حال عدم ظهور الاسم تتم إعادة ادخال رقم البطاقة التموينية صحيح.

رابعا: يتم إدخال رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

وعقب مرور 48 ساعة من تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين ستختفي الرسالة التحذيرية التي تظهر في بونات الخبز، وبعد اختفاء الرسالة يتأكد المواطن أنه تم قبول طلب التسجيل ولن يتم ايقاف بطاقته التموينية بسبب عدم تسجيل رقم الهاتف.

موقع وزارة التموين حدث بياناتك دعم مصر بالرقم القومي لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين موقع وزارة التموين لتحديث البيانات بالرقم القومي تسجيل رقم الموبايل تسجيل رقم الهاتف إيقاف البطاقة التموينية صرف بونات الخبر

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