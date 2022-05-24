الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حلى الضفائر».. وثائقي طالبات إعلام القاهرة عن سيدات الصعيد

فيلم وثائقي بعنوان
فيلم وثائقي بعنوان «حلى الضفاير»
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أنتجت طالبات كلية الإعلام جامعة القاهرة لمشروع تخرجهن فيلم وثائقي بعنوان «حلى الضفاير»، حيث يناقش دور الفن في التعبير عن مشاكل المرأة بمصر خاصة الصعيد.

كما يدعو الفيلم إلى تعميم فكرة استخدام الفن لبناء القيم وحل المشكلات الاجتماعية، وهو أيضًا تشجيع للمرأة على التحرر من قيود الخوف من التعبير عن آراءها علناً ودعوة للأمل في غدٍ أفضل تتحقق فيه الأحلام.

كان فريق مسرح «بانوراما برشا» هو شعاع النور الذي أنار لفريق العمل طريقة معالجته للفكرة وكان سبب في تمسك الفريق بفكرة الفيلم رغبة منهم في توضيح دور الفن الحقيقي بالمجتمع.

وتردد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة على قرية البرشا بمركز ملوي باعتبارها مركزًا لأحداث الفيلم بغرض بناء علاقة وطيدة مع أعضاء فريق مسرح البرشا والتعرف عن قرب على مشكلات المرأة في صعيد مصر.

تدور أحداث الفيلم حول رحلتهم من البداية حتى تحقيق هذا التغيير الملموس كتأكيد على أهمية دور الفن في تغيير وتطوير المجتمعات والأفكار.

شارك في العمل 12 طالبة من الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة وهن: «منة عطا، حبيبة نجم الدين، ولاء حسن، فرح علي، هنا حامد، حنين بندر، نهال أسامة، دينا علي، هايدي أحمد، دنيا محمد، ميادة مجدي، سلمى مدحت). 

طالبات كلية الإعلام جامعة القاهرة حلي الضفاير استخدام الفن لبناء القيم دور الفن الحقيقى فى المجتمع

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