الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من هو هشام ربيع زوج بوسي المطربة ؟

هشام ربيع زوج بوسي
هشام ربيع زوج بوسي المطربة
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احتل هشام ربيع زوج بوسي المطربة اهتمام المواطنين داخل مصر وخارجها، بعد تداول صور لهم سويًا ظهر أمس الأحد معلقين عليها « صور قبل حفل الزفاف »، لتتحول مساء نفس اليوم منصات التواصل الاجتماعي جميعها إلى ساحة لنقل صور وفيديوهات زفاف المطربة الشعبية بوسي.

زواج هشام ربيع وبوسي

وبدأت عمليات البحث عن هشام ربيع زوج بوسي المطربة ، وتصدرت بعض الأسئلة حول عمر هشام ربيع و عمر بوسي المطربة  عمليات البحث على محرك البحث الأشهر في العالم « جوجل » ، الدستور في التقرير التالي عرضت القصة الكاملة عن عمر هشام ربيع هشام ربيع زوج بوسي المطربة ، وكيف بدأت قصتهما التي تكللت بزواج أصبح موضوع بحث المواطنين في مصر والعالم العربي .

من هو هشام ربيع زوج بوسي المطربة ؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة  يعمل  في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب  تكللت بالزواج ، بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

و تداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين .

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عمر بوسي المطربة

من أكثر الأسئلة بحثًا عبر موقع جوجل منذ تداول صور وفيديوهات حفل زفاف بوسي و هشام ربيع هو كم عمر بوسي المطربة ، وبوسي اسمها الحقيقي  ياسمين محمد شعبان أمين، ولدت في مدينة الزقازيق  التابعة لمحافظة الشرقية  وتبلغ من العمر 41 عامًا.

و بوسي المطربة هي مطربة شعبية وممثلة،  عملت راقصة في الملاهي منذ صغر سنها، حتى وصلت إلى الشهرة على المستوى العربي والمحلي، كان أول ظهور فني لها  في  عام 2012م ، كمطربة حتى بدأ تردي أدوار تمثيلية في عدد من الأفلام والمسلسلات.

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هل دعت بوسى والدها لحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع؟

فرح بوسي وهشام ربيع 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات فرح بوسي المطربة على هشام ربيع مصفف الشعر، وأقيم فرح بوسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وارتدت بوسي خلال حفل الزفاف فستانًا لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والذي يتميز بالتطريز للفستان كله وكان ذا ذيل وطرحة طويلة.

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