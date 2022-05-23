الإثنين 23 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| فرح بوسي وقرار جديد بشأن الحج

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك
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شهدت الساعات الماضية، عددًا من الأحداث التي حظت باهتمام الجمهور فنيًا ومحليًا، وأبرزها فرح الفنانة بوسي، وقرار الحكومة بشأن موسم الحج، بالإضافة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم عن كراسة المفاهيم، وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز الأخبار التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

موسم الحج

كشف أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، عن أن المواطنين الذين سيحصلون على تأشيرات "حج الفرادي" أو "المجاملات" خلال موسم الحج المقبل، مُلزمين بالتوجه إلى إحدى شركات السياحة من أجل التعاقد على برنامج الرحلة، خاصة وأن شركات السياحة هي التي ستقوم بتنفيذ تأشيرات المجاملة.

وأضاف «إبراهيم»، فى تصريحات لـ الدستور، أن عدد الشركات التي تقدمت للعمل بموسم الحج هذا العام وصل حتى الآن إلى 1538 شركة سياحية، وقد تم تأجيل إجراء قرعة الحج السياحي التي كان من المقرر لها يوم 25 من مايو الجاري. 

وسيتم عقد اجتماع مع وزارة السياحة والآثار، لتحديد موعد إجراء القرعة، وخاصة أنها تم مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى إجراء قرعة الحج السياحي حتى  يوم غدا الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء، وبعد نهاية الاجتماع المزمع سيتم تحديد موعد قرعة الحج السياحي على 9200 تأشيرة حج نصيب وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج لهذا العام.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4090749

كم تكلفة الحج من الجزائر 2022 - موسوعة

حفل زفاف المطربة بوسي

بدأ أمس، حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، ولمعرفة تفاصيل حفل الزفاف اضغط الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4090844

بـ«وصلة رقص».. أول صور من حفل زفاف بوسي وهشام ربيع (صور)

عملية جراحية لـ مي كساب

أجرت الفنانة مي كساب، عملية جراحية لاستئصال المرارة، مساء أمس، حيث فاجأت جمهورها بنشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد إجرائها للعملية.

وكشفت «مي»، في تصريح لـ الدستور، عن تطورات حالتها الصحية ووجهت الشكر لجمهورها وكل محبيها بعد الدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أنها تتحسن وسبب إجراء العملية التهاب شديد بالمرارة مردفة: «الحمد لله بقيت أحسن وبشكر كل جمهوري على دعواتهم الحلوة ليه وأتمنى يفضلوا يدعولي بالشفاء التام».

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي 
https://www.dostor.org/4090654

بعد مشاركتها في "أحلام سعيدة".. طلبوا من مي كساب رأيها الصريح في يسرا فصدمت الجميع بالرد! | احداث نت

مجلدات المفاهيم

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" المزمع نشرها إلكترونيا يوم الخميس القادم 26 مايو 2022.

وقال وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات، وهي نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب أثناء الامتحانات.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي 
https://www.dostor.org/4090833

طارق شوقي: المعلم أساس نجاح منظومة التعليم الجديدة - بوابة الأهرام
المواطنين موسم الحج امتحانات مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم المناهج

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