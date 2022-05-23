أخبار فاتتك| فرح بوسي وقرار جديد بشأن الحج

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الأحداث التي حظت باهتمام الجمهور فنيًا ومحليًا، وأبرزها فرح الفنانة بوسي، وقرار الحكومة بشأن موسم الحج، بالإضافة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم عن كراسة المفاهيم، وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز الأخبار التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

موسم الحج

كشف أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، عن أن المواطنين الذين سيحصلون على تأشيرات "حج الفرادي" أو "المجاملات" خلال موسم الحج المقبل، مُلزمين بالتوجه إلى إحدى شركات السياحة من أجل التعاقد على برنامج الرحلة، خاصة وأن شركات السياحة هي التي ستقوم بتنفيذ تأشيرات المجاملة.

وأضاف «إبراهيم»، فى تصريحات لـ الدستور، أن عدد الشركات التي تقدمت للعمل بموسم الحج هذا العام وصل حتى الآن إلى 1538 شركة سياحية، وقد تم تأجيل إجراء قرعة الحج السياحي التي كان من المقرر لها يوم 25 من مايو الجاري.

وسيتم عقد اجتماع مع وزارة السياحة والآثار، لتحديد موعد إجراء القرعة، وخاصة أنها تم مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى إجراء قرعة الحج السياحي حتى يوم غدا الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساء، وبعد نهاية الاجتماع المزمع سيتم تحديد موعد قرعة الحج السياحي على 9200 تأشيرة حج نصيب وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج لهذا العام.

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https://www.dostor.org/4090749

حفل زفاف المطربة بوسي

بدأ أمس، حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، ولمعرفة تفاصيل حفل الزفاف اضغط الرابط التالي:

https://www.dostor.org/4090844

عملية جراحية لـ مي كساب

أجرت الفنانة مي كساب، عملية جراحية لاستئصال المرارة، مساء أمس، حيث فاجأت جمهورها بنشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد إجرائها للعملية.

وكشفت «مي»، في تصريح لـ الدستور، عن تطورات حالتها الصحية ووجهت الشكر لجمهورها وكل محبيها بعد الدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أنها تتحسن وسبب إجراء العملية التهاب شديد بالمرارة مردفة: «الحمد لله بقيت أحسن وبشكر كل جمهوري على دعواتهم الحلوة ليه وأتمنى يفضلوا يدعولي بالشفاء التام».

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https://www.dostor.org/4090654

مجلدات المفاهيم

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" المزمع نشرها إلكترونيا يوم الخميس القادم 26 مايو 2022.

وقال وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات، وهي نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب أثناء الامتحانات.

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https://www.dostor.org/4090833