عالمة أوبئة: «جدرى القرود» غير مقلق

كشفت عالمة الأوبئة الدكتورة آن ريموين عن أن الأشخاص يجب أن يشعروا بالقلق ولكن لا تنزعجوا وسط تفشي مرض «جدري القرود» الأخير، فالمرض خفيف بشكل عام.

وقال أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة أوتاجو، كورت كراوس، إن نيوزيلندا من غير المرجح أن تشهد تفشيًا كبيرًا لمرض جدري القردة، وأعتقد أنه من الجيد حقًا أن ينتبه الناس، لكن من المهم أيضًا أن يهدأ الناس قليلاً وينتظروا حتى نحصل على المزيد من البيانات لأنه من غير المرجح أن يتحول الأمر إلى تفشٍ كبير.

وأضاف أيضًا أنه في حالة تفشي المرض، فإن نيوزيلندا لديها بالفعل لقاحات في مكانها الصحيح.

وقال كراوس: "لقاحات الجدري، التي تم تطويرها للجدري، والتي أدت إلى القضاء على الجدري، فعالة بنسبة 85% تقريبًا ضد جدري القرود".

ووفقًًا لموقع 1news، أضافت عالمة الأوبئة آن ريموين أن فيروس جدري القرود هو فيروس ينشأ في الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات، وينتقل أحيانًا إلى البشر، ووقعت معظم حالات الإصابة بين البشر في وسط وغرب إفريقيا حيث يتوطن المرض.

ومع ذلك، تم تحديد عدد من الحالات في الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة، معظمها في الشباب، كما أنه من الطبيعي أن نرى فيروسات جديدة تظهر في أماكن لم نرها من قبل.

وأضافت، خلال تصريحاتها عبر الموقع: "سئم الجميع من سماع أخبار عن الأمراض المعدية والتهديدات الوبائية المحتملة، لكننا نعيش في عالم مترابط للغاية، ومع التجارة والسفر ومع تغير المناظر الطبيعية الوبائية".

وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها عدوى متعددة في نفس الوقت حول العالم في بلدان أخرى غير إفريقيا، إنه مرض يميل عمومًا إلى أن يكون خفيفًا، خاصة هذه النسخة منه، النسخة الغربية الإفريقية منه، وهو ما يرتبط بهذه الفاشيات.

وتابع: "ولكن، كما تعلمون، يرتبط بمعدل وفيات يبلغ 1-3%، وبينما أعتقد أننا تعلمنا جميعًا من Covid، هذا لا يعني فقط أنك تعاني من الزكام ولا توجد مشكلة، يمكن أن تدخل المستشفى ولكن بشكل عام في أماكن عالية الموارد لم نشهد أبدًا أي حالات وفاة مرتبطة بها".