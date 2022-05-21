السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022

جريدة الدستور
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يبحث أولياء الأمور خلال تلك الفترة عن رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك للتقديم لأطفالهم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن رابط تقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الجاري.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط تقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022.

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022

يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبناءهم الطلاب في رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (من هنا) أو من خلال الرابط التالي لسكان محافظة القاهرة (من هنا)

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موعد بدء تسجيل طلبات الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال

  1. يبدأ التسجيل للطلاب من 1 يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2022 وغلق الموقع بشكل نهائي 7 يوليو 2022 واستبعاد أي استثناءات بعد غلق باب التسجيل
  2. يمنع استلام أي أوراق من أولياء الأمور أثناء فترة تسجيل طلبات الالتحاق وكذلك قبل نتيجة إعلان قبول الطالب.
  3. يحق لكل طالب التقدم إلى رياض الأطفال ممن بلغوا سن أربعة سنوات وحتي خمس سنوات واحدى عشر شهراً وتسعة وعشرون يوماً.
  4. يتطلب التسجيل بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب والمدون بها محل إقامته بمحافظة القاهرة.

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  1. بعد إعلان النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة لابد من طباعة نتيجة القبول ويعتبر مستند النتيجة على الموقع من المستندات المطلوبة لدى مدرسة القبول تسجيل رياض الأطفال.
  2. يتحمل ولي أمر الطالب تبعياً المساءلة القانونية في حالة كتابة أي بيانات مزورة او ورود خطأ في بيانات تسجيل الطالب.
  3. تعلن النتائج فقط على موقع مديرية التربية والتعليم وعلى كافة أولياء الأمور متابعة اعلان النتائج وطبعاتها في الأوقات المحددة.
  4. بعد إعلان النتيجة يتم التقدم فوراً إلى المدرسة التي تم اختيارها وذلك لمدة لا تزيد عن 15 يوماً وبعد انتهاء هذه المدة يلغي اسم الطالب من على موقع التقديم.
  5. يجوز للطلاب العائدين من الخارج او أبناء المعارين من جهات حكومية او تعرض الطالب لحادث قهري وفي حالات تعرض إحدى أسرة الطالب للوفاة تقديم استثناء والتسجيل مرة اخري وذلك بشرط تقديم الأوراق الدالة على سبب التجاوز.
  6. تعلن نتائج القبول بالإدارات التعليمية وذلك بعد انتهاء فترات التنسيق والتسكين .
رياض الاطفال تقديم رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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