يبحث أولياء الأمور خلال تلك الفترة عن رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك للتقديم لأطفالهم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن رابط تقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022، بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي الجاري.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط تقديم رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022.

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022

يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبناءهم الطلاب في رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (من هنا) أو من خلال الرابط التالي لسكان محافظة القاهرة (من هنا)

موعد بدء تسجيل طلبات الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال

يبدأ التسجيل للطلاب من 1 يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2022 وغلق الموقع بشكل نهائي 7 يوليو 2022 واستبعاد أي استثناءات بعد غلق باب التسجيل يمنع استلام أي أوراق من أولياء الأمور أثناء فترة تسجيل طلبات الالتحاق وكذلك قبل نتيجة إعلان قبول الطالب. يحق لكل طالب التقدم إلى رياض الأطفال ممن بلغوا سن أربعة سنوات وحتي خمس سنوات واحدى عشر شهراً وتسعة وعشرون يوماً. يتطلب التسجيل بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب والمدون بها محل إقامته بمحافظة القاهرة.

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