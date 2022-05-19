الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى الجديد 2022

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022، بعد أن ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية على محركات البحث العالمية عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الامتحانات خلال الفترة المقبلة وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وصفوف النقل في المرحلة الابتدائية في عدد من المحافظات، وكذلك نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢٢.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور من خلال ذلك التقرير رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر رابط بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا

  • يقوم الطالب باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • وتظهر حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

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بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022

تعد بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022 من أهم المواقع الإلكترونية المخصصة لإعلان نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي.

وتشمل بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022، نتائج الامتحانات الطلاب من جميع الصفوف في المدارس في جمهورية مصر العربية قبل إعلانها رسميًا في مدارسهم ومحافظاتهم.

وتم تخصيص بوابة التعليم الأساسي لعرض نتائج الامتحانات للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.

 

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، اعتماد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأربعاء الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الأول "شهادة إتمام التعليم الأساسى" للعام الدراسي 2021 – 2022 بنسبة نجاح 73.2%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بشهادة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة  186068 طالبا وطالبة حضر منهم  183066 طالبا وطالبة ونجح 133301.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74%، بالإضافة إلى نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%.

فيما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية 87.7%، أما نسبة نجاح نتيجة المدارس الدولية فبلغت 86%.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد 2022 بوابة نتائج التعليم الأساسي بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد نتائج الامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2022

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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