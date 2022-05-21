الرئيس السيسى: ما أنجزناه في مصر كان بـ«توفيق كبير من الله»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات السبع الماضية كان بتوفيق كبير من الله عز وجل.

وشدد الرئيس، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، على أن المشروعات قبل تنفيذها عرضت على لجنة ضمت كبار أساتذة الجامعات ورجال الدولة الذين كانوا معنيين بهذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسي أنه عقب ذلك تم وضع تصور متكامل للمشروع؛ ليتم تنفيذه وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أنه من المستحيل البناء على خطوة لا يوجد أساس لها.

وشدد على أنه دائما ما يحب أن يسمع للآخرين وأن يكون مطلعا ومتابعا، موضحا أن هذا ليس ردا على أحد وهناك حوار وطني لهذا الأمر لكل ما يتم طرحه.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: «البيانات متوفرة ومتواجدة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل»، موضحا أنه من المهم أن يتم عمل سياق للموضوع الذي ترغب في تناوله».