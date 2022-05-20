الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «مستريحة الشرقية» بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

حبس
حبس
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قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق حبس "ميرفت ب ر"، وشهرتها بوسي 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة لهما تهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على مستريحة مدينة الزقازيق، 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى عقب تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية ومفروشات للعرائس.

كان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانى الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد" م ر ي" 49 سنة مدرسة رياض أطفال، وشهرتها بوسى، لقيامها بالنصب عليهم فى مبالغ مالية، بزعم تشغيلها فى الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة تماطلت فى دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها.

تم التحفظ على المتهمه وبالعرض على النيابة قررت حبسها علي ذمة القضية وتحرير محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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