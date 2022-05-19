الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شقيقته فى كرداسة

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته في كرداسة، بسبب توجيهها السباب لوالدته، حيث اعتدى عليها بعصا خشبية مما أسفر عن سقوطها على السلم خلال هروبها منه ومصرعها.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة  بلاغا يفيد مقتل فتاة نتيجة الاعتداء عليها داخل مسكنها بمنطقة كرداسة .

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن شقيق المجني عليها تشاجر معها، بسبب سبها لوالدتها، واعتدى عليها بالضرب، وخلال هروبها منه ضربها بعصا خشبية فسقطت من أعلى السلم مفارقة الحياة.

تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض عامل قتل شقيقته كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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