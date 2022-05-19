مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام فى ترعة بإحدى قرى السنطة بالغربية

لقى طالب في الصف الأول الإعدادي مصرعه، بعد غرقه في ترعة قرية تطاي بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مأمور مركز السنطة يفيد بمصرع طالب غرقًا في ترعة قرية تطاي بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبيَّن مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة القرية هربًا من حرارة الجو.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية من انتشال جثة الطالب بمساعدة الأهالي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.