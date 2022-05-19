التفاهم والتعاون أبرزها.. كيف تحافظ على حياة ناجحة مع شريك حياتك؟

يحتاج العديد من الأشخاص إلى معرفة كيف يمكن الوصول لعلاقة ناجحة مع شريك الحياة الأمر الذي يفتقده العديد سواء في مرحلة الخطوبة أو مرحلة الزواج، ونستعرض في السطور التالية أسس لعلاقة ناجحة مع شريك حياتك بحسب ميرنا حافظ، خبيرة العلاقات الأسرية.

وأوضحت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الحياة بين شخصين بالطبع تمر بالعديد من المصاعب والأمور التي يمكن أن تسير في نطاقها الطبيعي ولكن هناك أمور أخرى لابد أن يتحدث بعدها الزوجين لوضع قواعد في التعامل والبدء في تصحيح العديد من الأخطاء بينهم والتي غالبًا ما تحدث في العام الأول من الزواج للمتزوجين.

- كثرة الخلافات وعدم التعود على طباع معينة أبرز المشكلات

و أضافت أن هناك مشكلات من المعروف عنها في أول عام زواج وهي كثرة الخلافات بينهم على سبيل المثال اختلاف وجهات النظر، عدم التعود على طباع معينة، اعتقاد أن الشخص في مرحلة ما قبل الزواج يمكن أن يغير الشخص الآخر على النقيض هذا أمر خاطىء فهناك العديد من الصفات لا يمكن أن تتغير في الشخص لذا من فترة الخطوبة لابد أن يتم عرض سؤال هل سيتم تقبل هذا الطبع بعد الزواج أم لا.

وتابعت ميرنا حافظ، الحفاظ على علاقة ناجحة في مرحلة الزواج يأتي من الاحترام بين الشخصين والمحافظة على مساحة الحرية بينهم، وكذلك عدم تدخل أيا من الأقارب في مشكلات بينهم.

وعن فترة الخطوبة، أشارت إلى أن الحب وحده لا يكفي لابد التأكد على لغة الحوار بينهم واحترام بعضهم لبعض خاصة في حالة حدوث مشكلة بينهم أو اختلاف، ومراقبة كيف يتصرف كلًا منهما مع الآخر في هذه الحالة بالإضافة إلى الثقة المتبادلة بينهم والاتفاق على العديد من الأسس بينهم خاصة الحالة المادية في حالة عمل المرأة وكيف سيتم التعاون في هذه النقطة .