الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نادي أدب آفاق اشتراكية يناقش رواية «زهور بلاستيك»

جريدة الدستور
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يستأنف نادي أدب آفاق اشتراكية ندواته النقدية، في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل 22 مايو 2022، بمناقشة رواية الكاتب شريف مليكة «زهور بلاستيك».

الرواية يناقشها الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب الحديث والمقارن بجامعة حلوان، وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب، فيما تدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يذكر أن شريف مليكة طبيب مصري سكندري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية يكتب الرواية والقصة القصيرة والشعر.

ومن أعماله الروائية: خاتم سليمان، رقصة قوس قزح، الملائكة تصعد للدور الثالث، مريم والرجال، دعوة فرح، أيام عشق، فضلًا عن رواية زهور بلاستيك، وله من المجموعات القصصية: مهاجرين، اليوم الثامن، سحر الحياة.. ومن دواوينه الشعرية: دواير، حواديت من كتاب الحب، الاسم مصرية، فنجان قهوة مع جاهين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب.

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